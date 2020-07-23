شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات ووفيات كورونا ترتفع في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الخميس أن هناك زيادة كبيرة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين يرتفع أيضا عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 في فرنسا بواقع عشرة عن اليوم السابق إلى 30182، في سادس أعلى معدل وفيات في العالم.

وزاد عدد حالات الإصابات المؤكدة الجديدة ألفا، في ارتفاع نسبته 66 بالمئة في ثلاثة أسابيع، بعد أن أدى تراجع التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الفحوص إلى اكتشاف بؤر إصابة جديدة في أجزاء من البلاد.