شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. إصابات كورونا تقفز إلى 270 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 2615 حالة اليوم الخميس بينما تكافح البلاد لاحتواء سلسلة إصابات جديدة ظهرت منذ رفع إجراءات العزل الصارمة قبل شهر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 270166 حالة اليوم الخميس من 267551 حالة أمس الأربعاء. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد نحو 16410 حالات إصابة خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.