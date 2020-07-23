شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستكمل العلاج في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لاستكمال العلاج، في حالة صحية مستقرة. كان مكتب الأمير، قد قال هذا الأسبوع إنه خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد. ولم يحدد نوع العملية الجراحية.

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