إحصاء: ألمانيا سجلت أكثر من 8.1 مليون طالب لجوء حتى نهاية عام 2019

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا اليوم الخميس أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، الذين يبحثون عن حماية من حروب أو اضطهاد في مواطنهم، زاد في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 8.1 مليون شخص.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 3 بالمئة تعد أدنى زيادة شهدها عدد طالبي اللجوء منذ عام 2012.

يشار إلى أن الباحثين عن حماية هم الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا استناداً إلى أسباب تتعلق بالقانون الدولي أو أسباب إنسانية أو سياسية.

وأوضح المكتب أنه كان بين هؤلاء الأشخاص نحو 266 ألف شخص ذوي وضعية حماية غير محددة حتى نهاية العام الماضي، أي أنه لم يكن تم البت في طلب لجوئهم.

وبحسب البيانات، انخفض عدد مثل هؤلاء الأشخاص دون وضعية حماية محددة بنسبة 13 بالمئة تقريباً مقارنة بعام 2018.

وأوضح المكتب أن هذا التراجع قد يرجع إلى العمل على إجراءات لجوء معلقة وكذلك على تراجع عدد الطلبات مجدداً.

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وأضاف المكتب أن 36.1 مليون شخص من إجمالي الباحثين عن حماية في ألمانيا لديهم وضعية حماية معترف بها، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 6 بالمئة.

وكانت سورية دولة موطن أساسية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين، حيث بلغت نسبة اللاجئين المنحدرين منها 41 بالمئة، وتلتها أفغانستان بنسبة 11 بالمئة، ثم العراق بنسبة 10 بالمئة.

وأشار المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن وضعية الحماية المعترف بها هي وضعية محددة زمنياً في 80 بالمئة من الحالات.

فضلاً عن ذلك كان يعيش في ألمانيا العام الماضي 213 ألف طالب لجوء تم رفض طلب لجوئهم أو فقدوا وضعية الحماية الخاصة بهم، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.