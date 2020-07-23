السيسي: مصر تواجه تحديات لم تمر بها عبر تاريخها الحديث



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أن مصر تواجه تحديات لم تمر بها عبر تاريخها الحديث، معرباً عن ثقته في القدرة على عبور الأزمات بما يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة.

وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون المصري اليوم بمناسبة الذكرى الـ68 لـ"ثورة 23 يوليو"، إن "ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد".

وأضاف:"التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مقدرات الشعب"، مشيراً إلى أن الأجيال القادمة من حقها أن تعيش حياة كريمة في وطن آمن ومستقر ومزدهر.

وتابع: "نحن على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق التنمية والدولة ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة".

وأكد أن عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر وقادرة على اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق مصر ومكتسباتها، مشدداً على قدرة مصر على تحقيق الأهداف والوصول للمكانة المأمولة لتأمين حاضرها ومستقبلها.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود لمنع نشوب الصراعات وفي وقت الحاجة تتخذ ما يلزم لحماية الحقوق والمكتسبات التاريخية، لأن "عقيدة مصر الراسخة مبنية على قيم التعاون والبناء والسلام كأساس للعلاقات الانسانية بين الشعوب".

وأوضح أن "ثورة يوليو كانت إيذاناً ببزوغ حقبة تاريخية تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها ويكون قراراها نابعاً من إرادتها الوطنية"، مشيراً إلى أن "تاريخ مصر زاخر بأمجاد تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا ومستقبلنا".

