الفخفاخ: الشركات العمومية في تونس على وشك الانهيار

حذر رئيس الحكومة المستقيل في تونس الياس الفخفاخ من انهيار وشيك للشركات العمومية بسبب الصعوبات المالية، وسط أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.

وقال الفخفاخ، في حوار إذاعي إن أوضاع المالية العمومية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، في وقت بلغت فيه كلفة آثار كورونا حتى الآن خمسة مليار دينار (8.1 مليار دولار) فيما يتعين على الدولة توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار(9.3 مليار دولار).

وأضاف أن "الشركات العمومية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في حالة ترنح"، موضحاً أن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعاً بـ20 بالمئة و30 بالمئة، مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة.

وبحسب التقديرات التي قدمها رئيس الحكومة المستقيل، فإن نحو 120 ألف شخص خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا سيضافوا إلى 630 ألف عاطل في البلاد، في وقت كشفت فيه الأزمة الصحية عن قرابة 40 بالمئة من التونسيين يعانون من الفقر المدقع.

وكان الفخفاخ قد أعلن استقالته في منتصف الشهر الجاري بسبب شبهة تضارب مصالح وتحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال ، فيما يقود الرئيس قيس سعيد مشاورات سياسية تمهيداً لتقديم مرشح بديل لتشكيل حكومة جديدة ستحتاج إلى مصادقة الأغلبية المطلقة لتفادي حل البرلمان.

ووجه الفخفاخ الذي يدير حكومة تصريف أعمال اتهامات صريحة لشريكه في الائتلاف الحكومي حركة النهضة الاسلامية وحزب "قلب تونس" المعارض بالعمل معاً على الاطاحة بالحكومة وإعاقة الاصلاحات فيما يرتبط بمقاومة الفساد والحوكمة والاقتصاد الريعي.

وقال الفخفاخ إن ما حصل يعد جريمة ضد البلاد في ظل وضع اجتماعي معقد ونسبة عالية من الفقر وخطر الحرب الدائرة في ليبيا على الحدود الشرقية بسبب انتشار الأسلحة والمرتزقة.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال "الأزمة السياسية كنا في غنى عنها، هناك تحالف شبكة مصالح لم يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والوضع الحالي للبلاد".

وفي ظل توقعات الحكومة بانكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 5.6 بالمئة في 2020 مع نسبة تداين في حدود 80 بالمئة ، لم يستبعد الفخاخ عجز الدولة عن سداد الأجور في مرحلة مقبلة، مضيفا "الآن يمكننا سداد الأجور لكن العكس غير مستبعد فيما بعد".

