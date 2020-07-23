وزير بريطاني يدعو إلى التصرف بسرعة لإنقاذ لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، الخميس، إلى التصرف بسرعة لمنع لبنان من الانزلاق أكثر إلى الهاوية.



وقال الوزير البريطاني بعد زيارة افتراضية قام بها إلى لبنان: "خضت نقاشا صادقا حول الوضع مع رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي".

وأضاف كليفرلي، في مقالة وزعتها السفارة البريطانية في لبنان: "التقاعس سوف يزيد من الأعباء على كاهل الفئات الأكثر ضعفا".

وتابع الوزير البريطاني: "ناقشنا موضوع النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار".

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ومضى في حديثه: "نحن الشركاء الأكثر فخرا بالجيش اللبناني كونه المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، فقد دربنا 11 ألف جندي، وساعدنا على ضبط أمن الحدود السورية".

وأضاف: "شراكتنا الهامة ساعدت على دعم الجيش اللبناني في إخراج داعش من هذا البلد. كما أننا نعمل مع قوى الأمن الداخلي على تحسين قدراتها".

وذكر: "ساعدتني زيارتي على تعميق فهمي للتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب اللبناني في هذه الأوقات. أثناء الحوارات التي تناولت الموضوع الاقتصادي، لمست مباشرة مدى تأثير الأزمة في حياة المواطنين".



ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هو الأسوأ في تاريخه الحديث، انعكست تداعياته على كافة طبقات المجتمع، خصوصا مع خسارة الليرة أكثر من 80٪ من قيمتها أمام الدولار.