"السيادي السوداني" يوصي الولاة الجدد بعدم الاستقطاب

أوصي المجلس السيادي الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، الولاة الجدد بالحرص على وحدة قوى الثورة، وعدم السماح بأي استقطاب داخل المكونات السياسية والاجتماعية و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.



وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد الفكي سليمان، إن أكبر تحدٍّ يواجه الولاة المدنيين، هو ارتفاع الطموحات والآمال، مما يتطلب منهم العمل المتواصل لتحسين حياة السودانيين.

وأضاف أن عملية إعلان الولاة المدنيين تمت بعد مخاض عسير، أثبتت فيه الحكومة الانتقالية السودانية قدرتها على إدارة الحوار من أجل الوصول إلى حد أدنى من التوافق.

وأشار إلى أن جميع مستويات السلطة جاءت بالتعيين وليس الانتخاب، وبالتالي يستحيل الاتفاق على أسماء تُرضي الجميع بنسبة 100%.

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وأكد الفكي على أن تفكيك التمكين هو أحد أهم مطالب الثورة السودانية، وفي هذا الجانب ينتظر الولاة الجدد كثيراً من العمل، إلا أنه في ذات الوقت مهامها محفوفة بالتقاطعات الاجتماعية والثقافية ويحتاج لكثير من الصبر والإرادة ووضوح الرؤية.

وقال إن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تحمّل عبء العمل التنفيذي طوال الأشهر السابقة.

ولفت إلى قادة الوحدات العسكرية من القوات المسلحة السودانية قبلوا التكليف لقيادة الولايات في ظروف أمنية واقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة، وواجهوا في تلك الملحمة صنوفاً من الإرهاق، وصبروا حتى أكملوا مهمتهم في نقل السلطة بنجاح.

وأعلن حزب الأمة القومي السوداني اليوم الخميس برئاسة الصادق المهدي، رفضه قائمة الولاة المدنيين التي أعلنها رئيس الوزراء، وطالب منتسبيه ممن تمت تسميتهم بالانسحاب.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأربعاء، رسميا تعيين 18 واليا مكلفا، بينهمسيدتان لولايات السودان المختلفة.