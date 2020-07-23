بايدن وأوباما ينتقدان استجابة ترامب لفيروس كورونا

انتقد المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، والرئيس السابق باراك أوباما طريقة تعامل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع فيروس كورونا في مقطع مصور بُث الخميس.



وجلس أوباما ونائبه السابق بايدن في مواجهة أحدهما الآخر على مقعدين في ناحيتين متقابلتين من غرفة لإجراء محادثة تراعي "التباعد الاجتماعي"، بحسب رويترز.

ونشر الرجلان المقطع المصور على تويتر، وسأل بايدن أوباما قائلا "هل كان من الممكن أن يدور بخلدك عندما كنت رئيسا أن تنتفض قائلا "إنها ليست مسؤوليتي؟‘"، في إشارة إلى جهود ترامب لتفادي اللوم عن استجابته للجائحة.

ورد أوباما "هذه الكلمات ما كانت لتخرج من أفواهنا عندما كنا في السلطة".

وانبرى ترامب إلى تويتر مهاجما أوباما، وكتب الخميس "تذكروا أنني ما كنت لأكون هنا لولاهما.. لقد قاما بعمل رهيب!".

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ومع تراجع الحملات التقليدية بسبب الجائحة، قدم التسجيل المصور ملمحا عن كيفية استخدام أوباما، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الديمقراطيين، لإلهاب الحماس للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخلال اجتماعهما الشخصي الأول منذ أن أصبح بايدن مرشحا ديمقراطيا مفترضا، تحدث الرجلان عن الحاجة إلى التوسع في قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، المعروف أيضا باسم "أوباما كير".

وقدمت إدارة ترامب التماسا للمحكمة العليا الأمريكية لإبطال القانون الذي مثل إرثا وعلامة مميزة لإدارة أوباما.

وقال أوباما "من الصعوبة بمكان فهم السبب الذي يجعل أي شخص راغبا في انتزاع الرعاية الصحية من الناس في خضم أزمة صحية عامة كبيرة".

وناقشا قدرة بايدن على التعاطف، وهي سمة شددت حملته على إظهارها كي تظهر التناقض الصارخ بينه وبين ترامب.