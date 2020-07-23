بعد 30 عاما من الإغلاق.. فنلندا تعيد فتح سفارتها في بغداد

أعادت جمهورية فنلندا، اليوم الخميس، افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد إغلاق دام أكثر من 30 عاماً.

جاء قرار افتتاح السفارة عقب زيارة رسمية إلى بغداد لوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، تستغرق يومين، يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وقال هافيستو إن "افتتاح السفارة مُؤشّر لرغبة بلدنا في تقوية العلاقات مع بغداد، وهو من أهمّ المناسبات"، كاشفاً عن تعاون مع بغداد في تدريب القوات العراقيّة في أربيل، وتقديم المشورة في مجال مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ.

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وأضاف هافيستو، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ، حصلت "الخليج 365 " على نسخة منه، إن "هذه الزيارة تعد فرصة لبحث سُبُل التنسيق العمليّ للارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين العراق وفنلندا"، مُؤكّداً استمرار دعم بلاده للعراق في مُواجَهة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، ترحيبهِ بافتتاح السفارة، معتبرا تلك الخطوة "مؤشراً إلى إرادة عمليّة في الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، وخلق آفاق جديدة من شأنها أن تُعمِّق التعاون بين البلدين بما يُحقق تطلّعات الشعبين الصديقين".

يذكر أن فنلندا علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991.

وتأتي تلك التطورات بعد تحركات دبلوماسية لحكومة الكاظمي نحو المنطقة الإقليمية والدولية، تهدف إلى الانفتاح وتعزيز دور العراق وعلاقاته الدولية والإقليمية.

