مقتل جندي فرنسي في عمليات عسكرية بمالي

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في مالي، الخميس، إثر عمليات قتالية.



وقالت الرئاسة في بيان "هذا الجندي.. لقي حتفه أثناء قتال جماعات إرهابية مسلحة، عندما جرى تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب المركبة المدرعة التي كان يستقلها".

وتنشر فرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي في منطقة الساحل غرب أفريقيا، في إطار جهود دولية لمواجهة الإرهابيين في المنطقة.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في وقت سابق، أن المجموعة الأولى من القوات الخاصة المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي، ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني.

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بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر/تشرين أول القادم، وسينضم إلى أولئك الجنود نحو 150 جنديا سويديا في يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت بارلي لصحيفة "لا كروا" إن إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام.

وبحسب إحصائيات أممية، أسفر العنف المسلح والعرقي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن مقتل أربعة آلاف شخص على الأقل في 2019.

ورغم تعزيز الجيوش الوطنية في منطقة الساحل ونشر نحو 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب، إلا أن المنطقة بأكملها تشهد هجمات متزايدة تشنها مجموعات متطرفة.

وفي هذا الصدد، لفتت وزيرة الدفاع الفرنسية إلى أن المسلحين يلجأون بشكل متزايد لتجنيد القصّر.