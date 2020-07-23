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الأمن العراقي يفكك طائرة مسيرة تحمل متفجرات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - بغداد - علي السويعدي

الخميس 2020/7/23 10:11 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، اليوم الخميس، تفكيك طائرة مسيرة تحمل صاروخا بوزن 2 كجم، أعلى إحدى المباني وسط بغداد. 

وقالت الخلية في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية العراقية، عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوف شديد الانفجار فوق أحد البنايات في الجادرية".

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وأضاف أنه "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الأمنية في إجراء تحقيق كامل".

وشهدت مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في يونيو/حزيران 2014 ، ظهوراً بارزاً للطائرات المسيرة.

ورغم انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في نهاية عام 2018، إلا أن الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات ما زال يعاني التذبذب وعدم الاستقرار.

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