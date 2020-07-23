الخليج 365 - بغداد - علي السويعديالخميس 2020/7/23 10:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، اليوم الخميس، تفكيك طائرة مسيرة تحمل صاروخا بوزن 2 كجم، أعلى إحدى المباني وسط بغداد.
وقالت الخلية في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية العراقية، عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوف شديد الانفجار فوق أحد البنايات في الجادرية".
وأضاف أنه "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الأمنية في إجراء تحقيق كامل".
وشهدت مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في يونيو/حزيران 2014 ، ظهوراً بارزاً للطائرات المسيرة.
ورغم انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في نهاية عام 2018، إلا أن الوضع الأمني في بغداد وباقي المحافظات ما زال يعاني التذبذب وعدم الاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يفكك طائرة مسيرة تحمل متفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.