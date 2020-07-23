مباني أبوظبي تضيء بألوان العلم المصري في "23 يوليو"

الخليج 365الخميس 2020/7/23 10:11 م بتوقيت أبوظبي
أضيئت مباني أبوظبي الأيقونية، الخميس، بألوان العلم المصري، احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو/تموز.
وتحتفل مصر في 23 يوليو/تموز من كل عام بثورة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي في 23 يوليو/تموز 1952.
وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو/تموز عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير/كانون الثاني 1953.
يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارعت للاعتراف به فور إعلانه ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب.
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