محللون إيرانيون : النظام إستغل الملف النووي لتكميم الأفواه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال محللون إيرانيون إن النظام الإيراني استغل ملف البرنامج النووي لإسكات صوت المعارضة وتكميم الأفواه، بحجة الأمن القومي.



جاء ذلك في حلقة نقاشية، شارك فيها كتاب إيرانيون عبر إذاعة ”زمانة“ المعارضة يوم الخميس، عن البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، تحدث الباحث في الدراسات النووية مهران مصطفوى عن أهداف أخرى لإيران وراء سعيها لتخصيب اليورانيوم، ليس من بينها الأهداف الاقتصادية أو إنتاج الطاقة.

كما قال المحلل الإيراني فرج سركوهي إن ”مسألة احتياج إيران إلى اليورانيوم المخصب في أغراض سليمة واقتصادية أمر غير صحيح، لأن طهران تعتمد في اقتصادها بالأساس على الصادرات النفطية والغاز“.

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واعتبر سركوهي أن ”اهتمام إيران بالحصول على اليورانيوم المخصب لا يعني سوى اعتزامها تصنيع القنبلة النووية“.

أما الكاتبة منيرة برادران، فرأت أن البرنامج النووي الإيراني ساهم في حدوث تداعيات سلبية على الحياة الاجتماعية في إيران، إذ إن إسكات النظام لصوت المعارضة بحجة أمن البلاد أحد أهداف هذا البرنامج، وفق قولها.

وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل أداة النظام سواء في الداخل من خلال إسكات المعارضين، أو الخارج عن طريق محاولة إيجاد حالة من الفوضى الأمنية.

أما الباحثة في العلوم الاجتماعية، شهلا شفيق فقالت ”إن البرنامج النووي ساهم في فقدان ثقة الإيرانيين في النظام الحاكم“.

وشددت الباحثة الإيرانية على أن ”النظام يسعى للترويج لبرنامجه النووي على أنه برنامج قومي، بينما انتهى الأمر بفقدان الثقة بين الإيرانيين وتحملهم ضغوطا اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة“