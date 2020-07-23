شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يصل أمريكا لاستكمال العلاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.



وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية تكللت بالتوفيق والنجاح.

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