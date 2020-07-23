شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الليبي: قرار بعض القوى في أنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، أنه "لا بد من لجم العدوان التركي".

وقال الحويج لـ"العربية" مساء الخميس: "ما زلنا نعول على الحل السياسي".

كما أضاف أن "بعض القوى قرارها في إسطنبول وأنقرة".