شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد جمال عبد الناصر: لولا ثورة 23 يوليو ما كان للمصريين مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال عبد الحكيم عبد الناصر، إنه لولا ثورة 23 يوليو ما كان للمصريين مكان، وخاصة فى ظل الاستعمار، مضيفا أننا نكتشف يوميا إنجازات تلك الثورة .

و أضاف جمال عبد الحكيم عبد الناصر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يسمع الكثير من القصص عن حياة الزعيم من والده، وأن الزعيم رغم انشغاله إلا أنه كان حريصا على تخصيص وقت للعائلة، متابعا: "وقت العائلة كان عنده مقدسا وكان حنونا مع جميع أفراد العائلة، لم نتوقع نحن جيل الشباب أن نرى انجازات مثل الانجازات التى حققها الرئيس السيسى، لم أكن أتخيل أن نرى انجازات مثل ما يحدث اليوم ولابد أن يقدرها الجميع".

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جمال عبد الحكيم عبد الناصر

وأشار حفيد الزعيم جمال عبد الناصر، إلى أن جماعة الاخوان الإرهابية و سياستهم و تجارتهم تلقى بأى دولة فى الهلاك، وأن ما فعله الزعيم مع الإخوان قديما كان على حق، موضحا أن محمد حسنين هيكل كان من أفضل الكتاب التى يقرأ لهم عن حياة الزعيم جمال عبد الناصر لأنه كان قريبا منه جدا و أن الزعيم كان يحبه و يثق فى شغله و كان يكتب أشياء واقعية .