شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: 23 يوليو ثورة حقوقية انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت ثورة حقوقية انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصرى فى تحقيق العدل والمساواة .

وقال محمد فايق فى بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 68 لثورة 23 يوليو، إن الثورة أخذت على عاتقها تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما يعرف حديثا فى أدبيات حقوق الانسان تلبية الحقوق الاجتماعية فضلا عن الحقوق الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.

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وشدد فى ختام تصريحه على أن العقيدة الثابتة للقوات المسلحة المصرية هو الدفاع عن حقوق ومقدرات الشعب المصرى وحماية ترابه وسيادته على أراضيه .