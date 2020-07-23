حزب الشعب الجمهوري يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة23 يوليو: غيرت وجه مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل حزب الشعب الجمهوري برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو. وقال الحزب في برقيته إن ثورة ٢٣ يوليو تمثل حدثا فارقا في تاريخ مصر الحديث، لأنها غيرت من وجه مصر، وأعادت لها مكانتها ومنزلتها في المنطقة. وقدم الحزب بهذه المناسبة تمنياته بأن يكتب لمصر الأمان والاستقرار وأن يكتب للرئس دوام السداد والتوفيق وأن يعينه على مسئولياته بما يحقق الصالح لمصر وأهلها. Advertisements وكان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر القائد الفعلي لثورة يوليو 1952، ورائد حركات التحرر في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وولد في 15 يناير من عام 1918 في حي باكوس بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر في محافظة أسيوط.

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