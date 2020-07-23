جامعة إماراتية تبدأ بإستخدام تقنية المريض الافتراضي في تعليم طب الاسنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت جامعة الخليج الطبية، الجامعة الطبية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تضم طلاباً من أكثر من 86 دولة عن استخدام تقنية المريض الافتراضي في تعليم طب الأسنان للمرة الأولى في الإمارات.



وحول أهمية استخدام هذه التقنية، صرح البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية "أن تقنية المريض الافتراضي قد تم استخدامها ليس فقط بكليات الطب البشرى ولكن لأول مرة بكلية طب الأسنان.

ويعتبر تطبيق المريض الافتراضي في تعليم طب الأسنان هو الأول من نوعه في كليات طب الأسنان بدولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف الأستاذ الدكتور هشام مرعى، عميد كلية طب الأسنان في جامعة الخليج الطبية "أن المريض الافتراضي هو أحد الوسائل الحديثة في التعليم الطبي المبنية على المحاكاة عن طريق استخدام الحاسب الآلي، حيث يقوم الطالب بمواجهة مشكلة طبية من خلال مريض افتراضي ويتعرض الطالب من خلال هذه المشكلة لكل الإجراءات المطلوبة من أشعة وتحاليل ومعلومات طبية تمكنه من تشخيص المرض ووضع خطة علاجية واختبار نتيجة قراراته الطبية".

ومما يميز برنامج التدريس بكلية طب الأسنان هو تعرض الطلاب للحالات الطبية المختلفة منذ السنوات الأولى من الدراسة مما يشكل نقلة نوعية في طريقة التفكير واتخاذ القرارات المناسبة لكل مشكلة طبية يتم التعرض لها.

ويعتبر برنامج طب الأسنان هو أحد البرامج التي تقدمها كلية طب الأسنان بالإضافة إلى برامج الماجستير في علاج الجذور وماجستير علاج اللثة وبرنامج تدريب أطباء الامتياز.

ويحصل كافة الطلاب في جميع المستويات الدراسية على التدريب الإكلينيكي بمستشفيات جامعة ثومبي والحاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة جي سي آي