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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة أفريقية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتجعل حالة الوفاة المعلن عنها أوغندا واحدة من آخر الدول الأفريقية التي تعلن تسجيل حالة وفاة بالمرض منذ وصول الجائحة إليها في مارس.
وأفريقيا هي ثاني أقل قارات العالم تضرراً بفيروس كورونا مع تسجيلها أكثر من 15160 وفاة، بعد أوقيانيا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت، الاثنين، عن "قلقها" لـ"تسارع" وتيرة الوباء في إفريقيا، التي كانت حتى الآن بمنأى من تفش واسع له.
وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أنا قلق جداً لواقع أننا بدأنا نرى تسارعاً لوتيرة المرض في إفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعاً ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامناً" مع الدول المعنية.
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