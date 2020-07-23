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بلدية عجمان تطلق مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

بلدية عجمان تطلق مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة تعد الأولى من نوعها في الإمارة للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية بالتعاون مع شركة إنفيرو سيرف، وفقا للبيان.

 

تستمر المبادرة حتى 10 أغسطس المقبل في إطار جهود الدائرة لتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع بشأن أهمية التخلص بشكل آمن من النفايا الإلكترونية بهدف تقليل المخاطر البيئية وتوفير بيئة نظيفة ومستدامة لجميع القاطنين في الإمارة، إلى جانب تدوير تلك النفايات ومعالجتها بأفضل الطرق الآمنة بيئيا.

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وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة إنه تم تخصيص عدد من الحاويات لتجميع النفايات الإلكترونية وتوزيعها في مختلف أنحاء الإمارة لسهولة وصول الأفراد إليها.

 

وأوضح أنه سيتم جمع النفايات الإلكترونية من مراكز التجميع المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة عجمان لتتولى شركة إنفيرو سيرف عمليات معالجتها بشكل آمن بيئيا وإعادة تدويرها

 

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