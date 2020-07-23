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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية ترصد انتقالاً مكثفاً لكورونا في عدد قليل من البلدان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسويس اليوم الخميس أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من البلدان.
وقال في إفادة افتراضية في جنيف "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان... ثلثا الحالات جميعها من عشر دول. قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط".
وأضاف أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.
وقال "اعرف وضعك - هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك (لحظر الإصابة)؟".
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