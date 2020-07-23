الصحة العالمية ترصد انتقالاً مكثفاً لكورونا في عدد قليل من البلدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسويس اليوم الخميس أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من البلدان.



Advertisements

وقال في إفادة افتراضية في جنيف "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان... ثلثا الحالات جميعها من عشر دول. قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط".

وأضاف أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

وقال "اعرف وضعك - هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك (لحظر الإصابة)؟".