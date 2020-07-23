ترمب يدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة

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وقال أحد المسؤولين إن «إدارة ترمب أدركت أنه يتعين عليها أن تقف إلى جانب مصر في هذا الشأن»، ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين عدة أن الإدارة الأمريكية ربما تمضي قدما في حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا إذا وصلت المفاوضات لطريق مسدود ولم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق نهائي.
ويأتي التحرك الأمريكي بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول، أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.
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