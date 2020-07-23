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ترمب يدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تسبب في توتر العلاقات بشدة بين إثيوبيا ودولتي المصب السودان ومصر، بحسب ما نقلته المجلة عن 6 مسؤولين وأعضاء بالكونجرس مطلعين، دون الكشف عن أسمائهم.

وقال أحد المسؤولين إن «إدارة ترمب أدركت أنه يتعين عليها أن تقف إلى جانب مصر في هذا الشأن»، ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين عدة أن الإدارة الأمريكية ربما تمضي قدما في حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا إذا وصلت المفاوضات لطريق مسدود ولم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق نهائي.

ويأتي التحرك الأمريكي بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول، أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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