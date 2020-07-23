شكرا لقرائتكم خبر ترمب يدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تسبب في توتر العلاقات بشدة بين إثيوبيا ودولتي المصب السودان ومصر، بحسب ما نقلته المجلة عن 6 مسؤولين وأعضاء بالكونجرس مطلعين، دون الكشف عن أسمائهم.

وقال أحد المسؤولين إن «إدارة ترمب أدركت أنه يتعين عليها أن تقف إلى جانب مصر في هذا الشأن»، ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين عدة أن الإدارة الأمريكية ربما تمضي قدما في حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا إذا وصلت المفاوضات لطريق مسدود ولم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق نهائي.

ويأتي التحرك الأمريكي بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأول، أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.