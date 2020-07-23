319 طنا من التمور السعودية للمحتاجين في الأردن

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وجرى توقيع وثائق التسلم والتسليم في مستودعات برنامج الأغذية العالمي في منطقة الجويدة، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ثامر الشبيب، والمدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن سارة جيبسون، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن سعود الحزيم.
وأوضح مدير فرع المركز في الأردن سعود الحزيم أن هذه الهدية من التمور ستشمل اللاجئين الأكثر احتياجا في مناطق الأردن كافة، يستفيد منها حوالي 126 ألف أردني و110 آلاف لاجئ سوري في الأردن بإجمالي أسر يبلغ 47 ألف أسرة وعلى ثلاث مراحل.
وقدمت سارة جيبسون خالص شكرها للمملكة على جهودها الإنسانية في دعم برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر ضعفا في الأردن.
على صعيد آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مرحلة العمل بتشغيل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية.
وأشار الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم عبدالله نيمر إلى أهمية الحفاظ على مركز الغسيل الكلوي، والاستفادة منه في خدمة المرضى من كل محافظات اليمن، مشيرا إلى أن المركز يمتلك 22 جهازا لجلسات الغسيل لـ22 مريضا في التوقيت نفسه، ويقدم الأدوية وكل مكونات ومستلزمات الغسيل مجانا.
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