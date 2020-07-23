أمير الكويت يكمل علاجه بأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده فجر أمس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح قوله بأن أمير البلاد «91 عاما» توجه إلى أمريكا بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له بعد إجراء عملية جراحية. وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا.

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