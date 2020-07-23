الإمارات تلزم العائدين بفحص كورونا معتمد

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وقال مسؤولون في هيئة الأزمات والطوارىء للصحفيين: يتم التقيد بإجراء الفحص في المختبرات المعتمدة من قبل الإمارات في الخارج. وأضافوا: تلتزم شركات الطيران بالتأكد من أن القادمين على متن رحلاتها يحملون نتيجة فحص سلبية وأن تكون شهادة إثبات الفحص قد صدرت من المراكز المعتمدة بمدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول إلى الدولة وسيتم البدء بتطبيق الإجراء بدءا من اليوم.
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