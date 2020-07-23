شكرا لقرائتكم خبر العراق يوسع دائرة التحقيق في اختطاف ميفيتس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصلت السلطات العراقية التحقيق في اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيتس، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس، العمل مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي.

وقال خلال استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والوفد المرافق له «إن العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره».

وأكد اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب.

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في المقابل طالب زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أمس الحكومة العراقية بتوضيح كل مجريات جريمة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من أحد شوارع بغداد وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبت والتي تشكل إساءة للعراق.

وقال: «بلا شك إن عمليات الاختطاف والاغتيال التي تحصل في البلاد رغم قلتها إلا أنها تعطي مؤشرا خطيرا على عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانعدام الأمن في الحياة وبالتالي تتسبب هذه الأعمال في إرباك جميع مجالات الحياة المختلفة وهذا ما تتداوله الجهات التي تريد الإساءة للدولة».

وأضاف أن السلطات الأمنية سارعت إلى إجراء التحقيق في ملابسات عملية اختطاف الناشطة الألمانية، واعتقد أن الحكومة مطالبة بتوضيح كل مجريات هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبت مسبقا واتخاذ إجراءات رادعة إزاء تلك العصابات.