شكرا لقرائتكم خبر 23 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين إن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن بين الجرحى نساء وأطفال.
وبدوره، قال مصدر في الجيش الوطني، الذي يسيطر على منطقة رأس العين «انفجرت سيارة مفخخة تم وضعها بين المركز الثقافي ومديرية السجل المدني في مدينة رأس العين»، مشيرا إلى أن السيارة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات مما أدى إلى تضرر كثير من المباني والسيارات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.