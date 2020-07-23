شكرا لقرائتكم خبر 23 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي في سوريا، والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين إن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن بين الجرحى نساء وأطفال.

وبدوره، قال مصدر في الجيش الوطني، الذي يسيطر على منطقة رأس العين «انفجرت سيارة مفخخة تم وضعها بين المركز الثقافي ومديرية السجل المدني في مدينة رأس العين»، مشيرا إلى أن السيارة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات مما أدى إلى تضرر كثير من المباني والسيارات في المنطقة.