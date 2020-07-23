عون: صعوبات وعراقيل تواجه مكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أمس عن صعوبات وعراقيل تواجه جهود مكافحة الفساد، خاصة مع وجود متورطين كثر يمارسون ضغوطا عدة لوقفها.

وقال عون، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «إن الخطوات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد، ومنها إقرار التدقيق الجنائي، إضافة إلى التدقيق الحسابي أظهرت وجود خلل في مالية الدولة».

وعرض عون» الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية أو من ناحية تداعيات وباء كورونا»، مشيرا إلى «الجهود التي تبذل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة».