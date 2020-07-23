جبهة شباب الصحفيين المصريين تكشف فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة وكوارث الإخوان الإرهابية

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كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى في الأرض خراباً ودمارا، حيث تم ضبط الاخواني المصري رجب عبدالرحمن والسابق ضبطه في القضيه ٧٦٣ / ٢٠١٥ جنح قسم شرطة بدر انضمام للجماعه الارهابيه لمحاولته التعدي جنسيا على طفل يعمل بمحل أدوات كهربائيه مملوك للإخواني المذكور. وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: أنة تم ضبط هاتف محمول بحوزته يحتوي على فيديو للمتهم حال قيامه بالتعدي جنسيا على طفل اخر. وتحرر عن الواقعتين المحاضر ارقام ١٩٥٣، و١٩٣٥ / ٢٠٢٠ اداري قسم شرطة الشروق بمصر.