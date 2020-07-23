بعد توريط الجيش والبلاد في سوريا وليبيا.. أردوغان يطيح بـ 30 من قيادات الجيش التركي





قرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التخلص من جنرالات الجيش التركى، عقب اجتماع مجلس الشورى العسكرى الأعلى، الذى عقد اليوم الخميس، فى المجمع الرئاسى التركى بالعاصمة أنقرة.

وقرر الديكتاتور العثمانى، الإطاحة بـ 30 جنرالا وأميرالا من قيادات الجيش التركى، و ترقية 17 جنرالا وأميرالا، و51 عقيدًا عامًا للرتبة الأعلى، ليصل عدد الجنرالات والأميرالات إلى 247 قياديًا بدلًا من 226.

وذكر موقع " تركيا الآن"، أن الاجتماع أسفر عن تمديد فترة عمل 35 جنرالًا وأميرالا لمدة عام، ومدّ فترة عمل 294 عقيدًا إلى عامين.

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وكان مجلس الشورى العسكرى الأعلى التركي، قد اجتمع اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

واستمر الاجتماع المغلق الذي عقد برئاسة رجب طيب أردوغان، لمدة 45 دقيقة، وشارك فيه نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، ووزراء الدفاع خلوصي آكار، والعدل عبد الحميد جول، والداخلية سليمان صويلو، والخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية بيرات البيرق، والتعليم ضياء سلجوق.

وشارك في الاجتماع أيضًا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز