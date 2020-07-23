صور.. حملات لإزالة التعديات في المناطق التجارية ومخالفات التنظيم بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:
نظمت الأجهزة المعنية في حيي الأربعين وعتاقة بمحافظة السويس حملتان منفصلتان، لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الحي الشعبي، بينما استهدفت حملة عتاقة أشكال الخروج عن التنظيم بمدينة الصفا.
وقاد الحملة في حي الأربعين العميد إيهاب سراج الدين، رئيس الحي، إذ أزالت معدات الحي التعديات في شارع أحمد عرابي التجاري، وصولا إلى شارع الصعايدة وميدان الإسعاف، وامتداده إلى طريق المحروسة.
وشارك في الحملة ضباط قسم الأربعين وشرطة المرافق والإدارات الهندسية والإشغالات والمرافق بحي الأربعين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي حي عتاقة، نفذت الإدارة الهندسية والشئون القانونية ٦٣ قرار إزالة تعديات وإشغال وعشوائيات على المنافع العامة وخروج على خط التنظيم بنطاق مدينة الصفا بمساحة ٦٣٠٠ متر مربع.
وفي السياق قال اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام إن حملات إزالة التعديات مستمرة، وهناك لجان متابعة للمرور ورصد أية تعديات في أيام العطلات لاسيما في إجازة عيد الأضحى المبارك.
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