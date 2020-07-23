هُنا عاش المسيح والبتول.. مسار العائلة المُقدسة في رحلة التطوير بالمنيا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

بدأت محافظة المنيا، تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المُقدسة في منطقة جبل الطير دائرة مركز سمالوط شمالي المحافظة.

الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أكد أنه تابع أعمال التطوير مؤخرًا، وناقش، الأعمال النهائية للمرحلة الثانية للتطوير وكذلك المخطط الاستثماري المقترح للمشروع، لافتًا إلى أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، وبدا رحلة التطوير.

وأوضح أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

"الخليج 365"، يلقي الضوء على المنطقة الأثرية الدينية الهامة، وما تحويه من مزارات سياحية، جعلتها تستقبل نحو مليوني زائر سنويًا، قبل أن يُدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المُقدسة، وأعمال التطوير التي من شأنها أن تُزيد من أعداد الزائرين والسائحين.

قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة في المنيا، إن الكنيسة المتواجدة داخل الدير، تحمل اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، إضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين"، كما يعلو صحن الكنيسة قبة قائمة على مناطق انتقال من جسور حجرية ويُحيط بالجدران الداخلية مصاطب منحوتة للجلوس عليها، بالإضافة إلى الأيقونات والمعمودية الأثرية.

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أوضح القس داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتضم المنطقة أيضًا، ديرًا أثريًا يقع مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مواجهًا للهيكل، وجدرانه بها أعداد كبيرة من النوافذ، وفي الناحية الشمالية يوجد بروز تعلوه المنارة المركب فيها جرس الكنيسة، بينما يعلو الجدار الغربي 4 نوافذ على شكل صليب ويوجد داخله ممر مستطيل أمام الباب الجنوبي ولوحة من الفسيفساء في الجدار الشرقي وفي الجهة الغربية سلم صاعد إلى أعلى الدير كما يوجد سلم داخل الممر المتواجد أمام الباب الغربي يصل إلى أعلى الدير.

ويطلق البعض على الدير اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، كما يطلق عليه البعض اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل "المتحف البريطاني"، كما يشتهر باسم دير "البكارة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.

ومن ضمن محتويات المنطقة أيضا شجرة لبخ عالية تسمى "العابد" تكون جميع فروعها هابطة باتجاه الأرض ثم صاعدة بالأوراق الخضراء يُقال لأنها سجدت لـ"السيد المسيح".

وشكّلت محافظة المنيا لجنة لتطوير المنطقة، من خلال إنشاء عدد من المحلات التُجارية وبعض المكاتب الإدارية ونقطة أمنية متكاملة وبها "إسعاف و إطفاء" وعدد من الأماكن المخصصة لاستراحة المواطنين ومسطحات خضراء ودورات مياه ومحطة مياه للشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة ثلاثية وتشجير الطرق وتطوير المرسى النيلي وتجميل القرية بأكملها.

وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي والذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.