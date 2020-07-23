محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
وقالت قناة "روسيا اليوم" إن المباحثات بين بوتين وترامب تناولت عبر الهاتف أيضا سبل السيطرة على الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وترامب يبحثان هاتفيا قضايا الاستقرار الاستراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.