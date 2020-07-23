الزراعة: افتتاح معمل تطبيقات النانوتكنولوجي فى أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، معمل تطبيقات النانوتكنولوجي فى أمراض النبات، بحضور الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور صفي الدين متولى نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة ورؤساء ووكلاء الشعب البحثية والقيادات البحثية والإدارية.

وقال مصيلحي، اليوم الخميس، إن المعمل تم إنشاؤه ليكون متخصصاً فى التطبيقات الحديثة في أبحاث أمراض النبات وخاصة تقنيات النانوتكنولوجي، وفقا للمعايير العلمية بما يخدم أهداف البرامج البحثية المعنية بهذه المجالات، ولتمكين شباب الباحثين والعمل فى إطار خطة بحثية طويلة الأجل لتحقيق أهداف المعمل.

وأوضح رئيس مركز البحوث الصحراء، أن المعمل تمت الموافقة على تأسيسه بناء على مقترح لبرنامج بحثي تقدم به الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ أمراض النبات المساعد بالمركز، على أن يتم إنشاء المعمل المتخصص ويكون أيضا مقراً لتنفيذ البرنامج البحثي لعزل وتعريف فطريات وبكتيريا من مواقع صحراوية وحديثة الاستصلاح لإنتاج مبيدات حيوية، وذلك ضمن الاهتمامات البحثية لقسم وقاية النبات بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة، واستراتيجية العمل بمركز بحوث الصحراء.

وأضاف مصيلحي، أنه تم تشغيل المعمل بصفة تجريبية أكثر من ستة أشهر متواصلة قبل افتتاحه رسمياً اليوم وذلك لضمان توافر المستلزمات الضرورة لتنفيذ التجارب.

وأعرب عن سعادته بأنه خلال هذه الفترة التجريبية، قام الفريق البحثي بإجراء عدة تجارب بحثية أسفرت عن نتائج مبشرة وناجحة، وأن فريق العمل نشر عدد اثنين من التقارير العلمية المرجعية وثالث تحت النشر، وجارى بالمعمل تنفيذ التجارب البحثية الخاصة بخمسة أبحاث ودراستي للماجستير والدكتوراة.

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وأشار إلى أن المعمل الجديد يساهم فى تعزيز الجهود البحثية في تطبيقات النانوتكنولوجي لتقييم المواد النانوية خاصة المنتجة بطرق بيولوجية بما يساعد فى إنتاج مركبات ذات اهمية كبيرة فى مكافحة الأمراض النباتية، وهذه المواد يمكن أن تساهم في منظومة المكافحة المتكاملة بعد تقييمها لضمان أمنها الحيوي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات أنه تم دعم البرنامج البحثي وتوفير الإمكانيات المعملية التي تكفل لفريق العمل قيامه بمهامه، وايضا الاهتمام بتوفير احدث الاجهزة ومتابعة مراحل انشاء المعمل التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات تخللتها الكثير من العقبات التى حرصت إدارة المركز على تذليلها لإتمام مشروع انشاء المعمل.

ولفت صفي الدين متولى نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، إلي حرص قيادات مركز بحوث الصحراء علي دعم الأفكار المتميزة وتمكين الشباب لتطبيق ما تعلموه بالخارج تعزيزاً لنقل التكنولوجيا بما يسهم في تعظيم دور الباحثين بالمركز.

وجدير بالذكر أن المعمل يهدف الى تقديم العديد من الخدمات لمجتمع البحث العلمي من حيث تقييم حساسية المسببات المرضية للمواد النانوية وايضا عوامل المكافحة الحيوية وتقييم فاعلية هذه المواد او العوامل الحيوية سواء لأغراض وقائية أو علاجية. وايضا يقدم المعمل خدمة استضافة طلاب دراسات عليا لتنفيذ تجاربهم العلمية بالمعمل.

ويأتى افتتاح معمل "تطبيقات النانو فى أمراض النبات" ضمن خطة التطوير بالمركز وإضافة جديدة لنقل التكنولوجيا والمعارف العلمية التى اكتسبها شباب الباحثين أثناء بعثاتهم وعملهم بالجامعات الدولية بالخارج، وحرصا من إدارة مركز بحوث الصحراء على توفير مناخ بحثي بما يضمن العمل بروح الفريق وفق خطط بحثية متواصلة ومحددة الأهداف.