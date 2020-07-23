محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ
سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 612 حالة إصابة في يوم واحد.
وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 25 ألفا و484 مصابا، و1124 حالة وفاة.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 612 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17 ألفا و369 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 66 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "أعلى حصيلة منذ فبراير".. الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.