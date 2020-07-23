مصرع طفل غرقًا داخل مصرف في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: لقي طفل مصرعه غرقًا اليوم الخميس، داخل مصرف بمركز النوبارية، بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء محمد الوالى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية، بغرق طفل في تبطين فرعي بقرية عبد الرقيب مركز غرب النوبارية. انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة، وتبين غرق محمد بسيوني محمد - 12 عامًا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة.

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