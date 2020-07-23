التعاون الإسلامي تهنئ الملك سلمان بمناسبة نجاح العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة ولشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام دعا الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة الإسلامية.