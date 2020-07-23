المكسيك: الصين تقرض أمريكا اللاتينية مليار دولار للحصول على "لقاح كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم الخميس، أن الصين تعهدت بتقديم قرض بقيمة مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمساعدتها في الحصول على لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء هذا الإعلان مساء أمس الأربعاء بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس ترأسه وزيرا خارجية الصين والمكسيك بمشاركة 12 دولة خرى من أمريكا اللاتينية والكاريبى.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي أن "اللقاح الذي تم تطويره في بلاده سيكون صالحاً بشكل عام للجميع"، حسبما جاء في تغريدة لوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الصين ستخصص قرضا بقيمة مليار دولار لدعم حصول دول المنطقة على اللقاح".

وشاركت الأرجنتين وباربادوس وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وجمهورية الدومنيكان والاكوادور وبنما وبيرو وترينيداد وتوباجو وأوروجواي في الاجتماع الافتراضي الذي عقد من أجل "توطيد التعاون الدولي ضد كوفيد-19".

ويجري حاليا تنفيذ نحو 150 مشروعا للقاحات على الصعيد العالمي للوقاية من الفيروس الفتاك الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص.