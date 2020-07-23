23 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات لـ35 في سوريا

سجلت سوريا اليوم الخميس، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الاخباري ، أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 3 حالات

من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات به إلى 35.

وذكرت الوزارة أيضا أن 9 من حالات الإصابات المسجلة تعافوا مايرفع

عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 174.وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت اليوم إغلاق جميع صالات المناسبات (الأفراح والعزاء) بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وقالت إن ذلك يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا.