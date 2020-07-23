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اعتقال عنصرين من داعش في كركوك العراقية

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وقال الجهاز - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: إنه

"بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على اثنين من الدواعش صادر بحقهما مذكرة قبض وفق المادة (14 إرهاب)".

 

وفي وقت سابق أعلن الجيش العراقي مؤخراً أنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، كما فرض، بالتزامن، السيطرة على منفذين حدوديين مع إيران.

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