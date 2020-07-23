أعادت بلجيكا فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار كورونا (كوفيد19)، فيما أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً مجدداً في الأماكن العامة بدءاً من السبت.
الأماكن المزدحمة مثل الأسواق وشوارع التسوق.
وقالت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، إن القواعد الجديدة سوف تجبر السكان على ارتداء كمامات حتى في
وتأتي الخطوة فيما تسجل البلاد زيادة مخيفة في أعداد الإصابات.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) إنه يجب على المترددين على المطاعم والحانات بموجب القواعدالجديدة أن يتركوا تفاصيل المخالطين لهم حتى يمكن تعقبهم وإبلاغهم في حال حدوث أي تفشي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تُعيد فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.