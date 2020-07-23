بلجيكا تُعيد فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار كورونا

أعادت بلجيكا فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة انتشار كورونا (كوفيد19)، فيما أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً مجدداً في الأماكن العامة بدءاً من السبت.

وقالت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، إن القواعد الجديدة سوف تجبر السكان على ارتداء كمامات حتى في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق وشوارع التسوق. الأماكن المزدحمة مثل الأسواق وشوارع التسوق. وتأتي الخطوة فيما تسجل البلاد زيادة مخيفة في أعداد الإصابات. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) إنه يجب على المترددين على المطاعم والحانات بموجب القواعد الجديدة أن يتركوا تفاصيل المخالطين لهم حتى يمكن تعقبهم وإبلاغهم في حال حدوث أي تفشي.

الجديدة أن يتركوا تفاصيل المخالطين لهم حتى يمكن تعقبهم وإبلاغهم في حال حدوث أي تفشي. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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