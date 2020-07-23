سوريا تُسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية إصابات جديدة بكورونا اليوم الخميس.



وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها: إنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في

سورية إلى 584، كما سجل شفاء تسع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174".

وأضاف بيان الوزارة، تسجيل "وفاة ثلاث

حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 35".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.