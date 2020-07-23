الدفاع الجزائرية: تدمير 7 قنابل بولايتي عين الدفلي والشلف شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بولايتي عين الدفلي والشلف شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان -

أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس سبع قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكلٍ من ولايتي عين الدفلي والشلف بالناحية العسكرية الأولى".

وأضافت الوزارة، أن "قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لعشرة أشخاص كانوا على متن قارب بولاية عنابة شمال شرقي البلاد".