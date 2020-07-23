ولي العهد يتلقى اتصالا من ترمب اطمأن خلاله على صحة الملك



تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل. وقد طمأن ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة. كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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