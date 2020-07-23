أدانت محكمة ألمانية حارس معسكر اعتقال نازي سابق، يبلغ من العمر 93 عاماً، بتهمة التواطؤ لقتل أكثر من خمسة آلاف معتقل.



وأصدرت محكمة للأحداث في هامبورغ حكماً بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ، على برونو داي، الذي كان يدير أحد الأبراج في معسكر شتوتثوف، حيث احتجز النازيون ما يقرب من 65 ألف شخص، بالقرب من مدينة غدانسك البولندية، خلال الحرب العالمية الثانية.



ورفض أهالي الضحايا اعتذار داي، الذي قال أمام المحكمة إنه اهتز تأثراً برواياتهم، مؤكدا أنه لم يكن يدرك في السابق مدى الفظائع التي ارتُكبت في تلك المعسكرات خلال الحقبة النازية.



وفي دفاعه، قال محاموه إنه كان مراهقا ولم يكن يملك أن يخالف أوامر رؤسائه ويرفض الخدمة.

المصدر: بي بي سي

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أكثر من 80 عاماً.. حكم بالسجن على حارس معسكر نازي ساعد في قتل أكثر من 5 آلاف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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