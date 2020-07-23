كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي عالمي يؤكد انهيار شعبية أردوغان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت منصة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «استطلاع رأي عالمي يؤكد انهيار شعبية أردوغان» ويرصد آخر استطلاع للرأى أجراه موقع "Spectator Index" الإحصائي العالمي وشارك فيه أكثر من 600 ألف شخص أظهر فيه عن تراجع شعبية الرئيس التركي أردوغان في الداخل والخارج.

وأوضح " التقرير" أن إنهيار شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داخليا وخارجياً ، حيث شارك في استطلاع الرأى مئات الآلاف من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" وأكدوا الأغلبية على عدم الثقة في نظام الرئيس التركي خاصة بعد تدخلة السافر في الشأن السوري والليبي واطماعة في ثروات ليبيا وضرب الاستقرار العربي فى المنطقة .

Advertisements

وتابع " التقرير" شارك في استطلاع الرأى أكثر من 600 ألف شخص أظهر تراجع شعبية الرئيس التركي أردوغان في الداخل والخارج وانهيار شعبية أردوغان بشكل كبير للغاية" خاصة أنة تم إثباتها في انتخابات البلدية عام 2019 مع خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير بعد أن سيطر الحزب الحاكم على إسطنبول لأكثر من ربع قرن .

وأضاف " التقرير" أن "حزب أردوغان" خسر ما يقرب من 60 ألف عضوية وانشق أبرز مؤسسي الحزب مثل أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق و "علي باباجان" وزير الاقتصاد السابق ليؤكدوا جميعا على أن نتيجة الاستفتاء هي انعكاس حقيقي للثقة "ِشبه المعدومة" في سياسات أردوغان التوسعية في الخارج والقمعية في الداخل .