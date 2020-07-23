كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل 12.5 طن مساعدات الطبية إلى جزر الكاريبي للتصدي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 12.5 طن من الإمدادات الطبية و 500 ألف من أجهزة الفحص السريع إلى 14 دولة من دول وجزر الكاريبي تضم أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت والغرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو إضافة إلى إقليم مونتسيرات البريطاني لتعزيز جهود 12 ألفا و500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية و آخرين في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19/.

وستكون " بربادوس " مركزا لتوزيع المساعدات على باقي الجزر بالتعاون و التنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث، وهي الجهة المركزية لإدارة الطوارئ لدول وجزر الكاريبي.

وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان و هايتي و جامايكا و سانت كيتس و نيفيس و ممثل الدولة في رابطة دول الكاريبي : " تعد دولة الإمارات من الدول الداعمة بقوة لجهود حكومات دول جزر الكاريبي لتحقيق أولوياتها الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة والحصول على الخدمات المختلفة لا سيما في القطاع الطبي".

وأضاف : " أن إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى دول جزر الكاريبي يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الجزر في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تقديم الإمدادات اللازمة لها لتعزيز قدرات العاملين في مجال الرعاية الطبية وتوفير الحماية المناسبة لهم".

من جانبه قال ابراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنما سفير الدولة غير المقيم لدى كومنولث و جزر البهاما و بربادوس:" تأتي المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات اليوم لدول جزر الكاريبي تعزيزا لجهود كوادرها الطبية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

Advertisements

من جهتها قالت السفيرة سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا :" إن التعاون الدولي ضروري لاحتواء الوباء و دفع الانتعاش الاقتصادي قدما .. ونحن نتفق مع تقييم منظمة الصحة العالمية بأنه لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان".

و أضافت أن دولة الإمارات مُلتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي و دول جزر الكاريبي للحفاظ على الأرواح و الصحة، والعمل على استئناف أنشطة السياحة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل آمن.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما سيرت دولة الإمارات جسرا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا و إثيوبيا و ذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الدولة لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة "كوفيد- 19".. و تبرعت لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن مرض فيروس "كوفيد-19" بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي و عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية على إيصال الإمدادات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.