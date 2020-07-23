كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تجهز قواتها البحرية وتحذر تركيا: سنرد على أي انتهاك لسيادتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ستيليوس بيتاس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، إن بلاده ستقوم بكل ما يلزم لحماية والدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة ما تقوم به تركية من انتهاكات بمحاولة تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية بشرق المتوسط.

ووصف ستيليوس، ما تقوم به تركية من عمليات تنقيب بالمتوسط داخل الحدود اليونانية، بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

Advertisements

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.

كانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا على الحدود البحرية بينهما منذ عقود، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط مؤخرا أدت إلى تفاقم النزاع بين البلدين.